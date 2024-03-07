- Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike. У него всё хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него, - передаёт слова Адамова Metaratings.ru.
27-летний правый вингер Зелимхан Бакаев в сентябре 2023 года перешёл на правах аренды до конца сезона из петербургского "Зенита" в "Аль-Вахду" из ОАЭ. В составе этого клуба футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одним результативным пасом.
Арсен Адамов: с Бакаевым каждый день на связи, играем вместе в Counter-Strike. Кайфует в ОАЭ, забивает
Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов рассказал о текущей ситуации вингера клуба "Аль-Вахда" из ОАЭ Зелимхана Бакаева.
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