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Арсен Адамов: с Бакаевым каждый день на связи, играем вместе в Counter-Strike. Кайфует в ОАЭ, забивает

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Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов рассказал о текущей ситуации вингера клуба "Аль-Вахда" из ОАЭ Зелимхана Бакаева.
Фото: GlobalLookPress
- Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike. У него всё хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него, - передаёт слова Адамова Metaratings.ru.

27-летний правый вингер Зелимхан Бакаев в сентябре 2023 года перешёл на правах аренды до конца сезона из петербургского "Зенита" в "Аль-Вахду" из ОАЭ. В составе этого клуба футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

Аль-Вахда Оренбург Бакаев Адамов
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