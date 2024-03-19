"Сейчас Роман в Финляндии с семьёй, недавно родился четвёртый ребёнок - доченька. Пока ни с кем контракт не подписывает. Посмотрим, как дальше будет, я честно не могу сказать. Желание продолжать карьеру есть, но пока Рома ждёт", - цитирует Алексея Ерёменко "Чемпионат".
С января текущего года Роман Ерёменко является свободным агентом, его прошлый клуб "Хонка" обанкротился. Ранее игрок выступал за киевское "Динамо", казанский "Рубин", московское ЦСКА и "Спартак". Сегодня, 19-го марта экс-полузащитнику сборной Финляндии исполнилось 37 лет. Ерёмнеко является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также он трижды признавался игроком года в Финляндии.
Отец Романа Ерёменко: желание продолжать карьеру есть, но пока Рома ждёт
Алексей Ерёменко, отец полузащитника Романа Ерёменко, заявил, что его сын хочет продолжать футбольную карьеру.
Фото: ФК "Ростов"