По информации "РБ Спорт", российский форвард "Ариса" Александр Кокорин получил мышечную травму из-за которой игрок пропустит менее двух недель. Сообщается, что к концу марта он должен вернуться в строй.
В текущем сезоне 33-летний Кокорин провел за кипрский клуб 25 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 две голевые передачи на партнеров. Напомним, этим летом футболист станет свободным агентом. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1 миллион евро.
"РБ Спорт": Кокорин получил мышечную травму и выбыл на полторы недели
Нападающий "Ариса" Александр Кокорин получил повреждение.
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