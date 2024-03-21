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"РБ Спорт": Кокорин получил мышечную травму и выбыл на полторы недели

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Нападающий "Ариса" Александр Кокорин получил повреждение.
Фото: Getty Images
По информации "РБ Спорт", российский форвард "Ариса" Александр Кокорин получил мышечную травму из-за которой игрок пропустит менее двух недель. Сообщается, что к концу марта он должен вернуться в строй.

В текущем сезоне 33-летний Кокорин провел за кипрский клуб 25 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 две голевые передачи на партнеров. Напомним, этим летом футболист станет свободным агентом. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1 миллион евро.

Александр Кокорин Арис Лимассол
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