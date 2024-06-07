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Юрий Гаврилов рассказал, что Александр Зинченко должен ему миллионы рублей

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Ветеран московского "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал о том, что защитник Александр Зинченко задолжал ему миллионы рублей, когда тот выступал за "Уфу".
Фото: Metaratings
"Очень сложно футболиста переместить из Украины в Россию. Он стал играть в "Уфе", я помог ему с переходом. Я помог ему и с регистрацией российского гражданства его родителям. Все проблемы решил. А когда запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть, мягко говоря. Он должен мне миллионы рублей", - цитирует слова Гаврилова "Матч ТВ".

Напомним, что Александр Зинченко выступал за "Уфу" на протяжении двух лет, в составе которой провёл 33 матча, забив 2 мяча и отдав 2 голевые передачи. 4 июля 2016 года подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", после чего был отдан в аренду в нидерландский ПСВ до конца сезона 16/17. В составе "горожан" 4 раза стал чемпионом Англии, 4 раза стал обладателем Кубка Английской футбольной лиге, также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. 22 июля 2022 года перешёл в лондонский "Арсенал". На данный момент провёл в составе "канониров" 68 матчей, в которых отметился 2 забитыми голами и 4 голевыми передачами.

В чемпионате Англии-23/24 лондонский "Арсенал" занял 2 место, набрав 89 очков, и уступил лишь "Манчестеру Сити", который в 4 раз подряд стал чемпионом страны.

Александр Зинченко Юрий Гаврилов Арсенал Лондон Уфа
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