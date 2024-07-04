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Отец Сафонова сообщил, что голкипер получил рабочую визу для игры за французский "ПСЖ"

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Евгений Сафонов, отец голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, сообщил, что его сын получил рабочую визу.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Оформлена ли рабочая виза для Матвея? Я думаю, что да. Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, всё нормально. Думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу", - цитирует Евгения Сафонова "ТАСС".

Напомним, что французский "ПСЖ" приобрёл голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова за 20 миллионов евро. Сообщалось, что россиянин имеет задолжность перед бывшей женой по алиментам и из-за этого его переезд во Францию может сорваться. В завершившемся сезоне вратарь провёл за южан во всех турнирах 30 матчей, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-ти встречах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в 20 миллионов евро, контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Матвей Сафонов ПСЖ
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