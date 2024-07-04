"Оформлена ли рабочая виза для Матвея? Я думаю, что да. Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, всё нормально. Думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу", - цитирует Евгения Сафонова "ТАСС".
Напомним, что французский "ПСЖ" приобрёл голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова за 20 миллионов евро. Сообщалось, что россиянин имеет задолжность перед бывшей женой по алиментам и из-за этого его переезд во Францию может сорваться. В завершившемся сезоне вратарь провёл за южан во всех турнирах 30 матчей, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-ти встречах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в 20 миллионов евро, контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Отец Сафонова сообщил, что голкипер получил рабочую визу для игры за французский "ПСЖ"
Евгений Сафонов, отец голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, сообщил, что его сын получил рабочую визу.
Фото: ФК "ПСЖ"