"Миранчук прибыл в расположение "Атланты", - цитирует пресс-службу клуба МЛС "Матч ТВ".
Напомним, полузащитник сборной России Алексей Миранчук этим летом подписал контракт с американским клубом "Атланта Юнайтед". Соглашение рассчитано до конца 2027 года и включает опцию продления еще на год.
24 августа "Атланта" в гостях сыграет в матче чемпионата МЛС против "Лос-Анджелес Гэлакси".
Алексей Миранчук прибыл в расположение "Атланты"
Российский футболист Алексей Миранчук присоединился к своей новой команде.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"