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Алексей Миранчук прибыл в расположение "Атланты"

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Российский футболист Алексей Миранчук присоединился к своей новой команде.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Миранчук прибыл в расположение "Атланты", - цитирует пресс-службу клуба МЛС "Матч ТВ".

Напомним, полузащитник сборной России Алексей Миранчук этим летом подписал контракт с американским клубом "Атланта Юнайтед". Соглашение рассчитано до конца 2027 года и включает опцию продления еще на год.

24 августа "Атланта" в гостях сыграет в матче чемпионата МЛС против "Лос-Анджелес Гэлакси".

Алексей Миранчук Атланта Юнайтед МЛС
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