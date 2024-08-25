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Источник: одна из претензий французских властей к Павлу Дурову - пиратские трансляции Лиги 1 в Telegram

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Создателя Telegram Павла Дурова ночью задержали во французском аэропорту.
Фото: Reuters
Как сообщает источник, причина задержания Дурова - отказ сотрудничать с французскими силовиками. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по подозрению в терроризме, мошенничестве и отмывании денег.

Также стало известно, что французские власти были недовольны тем, что Telegram ничего не предпринимал по поводу пиратских трансляций Лиги 1. Несколько недель назад сообщалось, что подписку на стриминговый сервис DAZN, который получил права на показ французской лиги, оформило всего 300 человек. Причина такого резкого падения интереса - слишком высокий ценник.

Источник: Excelsior

Лига 1
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