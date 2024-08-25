По информации источника, "Майнц", "Антверпен" и еще один клуб немецкой Бундеслиги интересуются нападающим сборной России Германом Онугхой. Ранее игрок отказался от перехода в турецкий "Ризеспор".
В прошлом сезоне Герман Онугха провел за датский "Вайле" во всех турнирах 34 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Нападающий попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи со сборными Таиланда и Вьетнама, которые пройдут во время сентябрьской паузы.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": два клуба немецкой Бундеслиги и "Антверпен" интересуются российским нападающим Онугхой
Нападающий сборной России Герман Онугха может продолжить карьеру в Германии или Бельгии.
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