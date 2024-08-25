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"Чемпионат": два клуба немецкой Бундеслиги и "Антверпен" интересуются российским нападающим Онугхой

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Нападающий сборной России Герман Онугха может продолжить карьеру в Германии или Бельгии.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, "Майнц", "Антверпен" и еще один клуб немецкой Бундеслиги интересуются нападающим сборной России Германом Онугхой. Ранее игрок отказался от перехода в турецкий "Ризеспор".

В прошлом сезоне Герман Онугха провел за датский "Вайле" во всех турнирах 34 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Нападающий попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи со сборными Таиланда и Вьетнама, которые пройдут во время сентябрьской паузы.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: "Чемпионат".

Герман Онугха Антверпен Сборная России Майнц
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