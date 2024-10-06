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"Атланта" не препятствовала вызову Алексея Миранчука в сборную России

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Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер прокомментировал непопадание Алексея Миранчука в сборную России на октябрьские сборы.
Фото: "Атланта Юнайтед"
"Оставить Алексея в команде было не нашим решением. "Атланта" не может блокировать никакие вызовы игроков в их национальные сборные", - цитирует Винклера Sport24.

Полузащитник Алексей Миранчук не попал в итоговый список игроков, вызванных на октябрьские сборы национальной команды России. На данный момент у сборной России нет соперника для товарищеского матча, Пакистан отказался от проведения матча из-за нехватки времени для подготовки.

В текущем сезоне российский полузащитник провел за "Атланту Юнайтед" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 голевую передачу.

Атланта Юнайтед Алексей Миранчук Сборная России
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