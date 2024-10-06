"Оставить Алексея в команде было не нашим решением. "Атланта" не может блокировать никакие вызовы игроков в их национальные сборные", - цитирует Винклера Sport24.
Полузащитник Алексей Миранчук не попал в итоговый список игроков, вызванных на октябрьские сборы национальной команды России. На данный момент у сборной России нет соперника для товарищеского матча, Пакистан отказался от проведения матча из-за нехватки времени для подготовки.
В текущем сезоне российский полузащитник провел за "Атланту Юнайтед" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 голевую передачу.
"Атланта" не препятствовала вызову Алексея Миранчука в сборную России
Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер прокомментировал непопадание Алексея Миранчука в сборную России на октябрьские сборы.
Фото: "Атланта Юнайтед"