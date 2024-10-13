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Ромащенко - о поражениях Казахстана: все под контролем Саламыча. Трагедии не происходит

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Экс-наставник "Ахмата" Мирослав Ромащенко поделился мнением о дебютных матчах российского тренера Станислава Черчесова во главе сборной Казахстана.
Фото: Федерация футбола Казахстана
"Руководством заявлено, что сборная через Лигу наций готовится к отбору на чемпионат мира. Трагедии не происходит - просто знакомство с командой, главный тренер смотрит способности игроков. Не акцентировал бы внимание на результатах. Мы это же проходили при подготовке сборной России к ЧМ-2018. Всё под контролем Саламыча, ничего не упущено. То, что происходит сейчас, - в плюс для Черчесова", - заявил Ромащенко.

Сборная Казахстана уступила сборной Словении (0:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Наций В. Это поражение стало 3-м в 4-х матчах для Станислава Черчесова в статусе главного тренера казахстанской сборной. Ранее подопечные Черчесова сыграли вничью с Норвегией (0:0) и уступили сборным Словении (0:3) и Австрии (0:4).

Общий счет в 4-х матчах группы 3 Лиги Наций - 0:8. Сборная Казахстана занимает последнее место в своем квартере за 2 тура до конца группового этапа.

Источник: "Чемпионат"

Мирослав Ромащенко Станислав Черчесов Сборная Казахстана Сборная Словении Лига Наций
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