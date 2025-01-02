Источник: "ПСЖ" сделал Салаху заманчивое предложение с рекордной зарплатой

Французский «ПСЖ» активно пытается переманить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Фото: ФК "Ливерпуль"

По данным инсайдера Ромена Колле Годена, «Пари Сен-Жермен» работает над тем, чтобы привлечь в свои ряды Мохамеда Салаха. «ПСЖ» готов предложить Салаху контракт на три года с зарплатой в 500 тысяч евро в неделю. Руководство «Ливерпуля» также старается удержать своего главного бомбардира, но условия их предложения уступают парижским — двухлетний контракт с зарплатой около 400 тысяч евро в неделю.



Действующее соглашение Салаха с мерсисайдцами истекает летом этого года. По информации портала Transfermarkt, Салах оценивается в 55 миллионов евро, но уже с 1 января он может вести переговоры с разными клубами по продолжению своей карьеры после завершения текущего сезона и покинуть красных в статусе свободного агента.



Салах — лучший бомбардир в текущем сезоне английской Премьер-Лиги. В 18 матчах он забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

«Ливерпуль», набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов 32-летний египтянин провёл 6 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. «Ливерпуль» также занимает лидирующую позицию в турнирной таблице этого турнира.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ПСЖ