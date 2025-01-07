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"Арис" сыграл вничью с "Аполлоном" в чемпионате Кипра. Кокорин забил

Матч 17-го тура чемпионата Кипра между "Аполлоном" и "Арисом" завершился вничью.
Фото: ФК "Арис" ВКонтакте
"Аполлон" принимал еа своем поле "Арис" в рамках 17-го тура чемпионата Кипра. Российский форвард гостей Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой. Игра завершилась вничью. На 10-й минуте Кокорин вывел свою команду вперед. На 55-й минуте защитник Гиоргос Малеккидис восстановил равенство в счете.

Ничья принесла "Арису" 40-е очко в 17-м матче. Клуб занимает в турнирной таблице чемпионата Кипра 2-е место. Отставание от лидирующего "Пафоса" составляет 3 очка. Отрыв от 3-го места - 7 очков. "Аполлон", в свою очередь, набрал 25-е очко и располагается на 6-й строчке.

Аполлон 1:1 Арис

Чемпионат Кипра, 17-й тур

Голы: Малеккидис, 55 - Кокорин, 10.

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