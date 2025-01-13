"Хвича стоит того, чтобы за него заплатили €100 млн. На сегодняшний момент это футболист мирового уровня, поэтому такая сумма является нормальной. Интерес "ПСЖ"? Кварацхелия может усилить любой топ-клуб, - приводит слова Сёмина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия близок к переходу во французский "ПСЖ". Журналист Фабрицио Романо сообщил, что парижане предложили за грузинского игрока 80 миллионов евро. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 85 миллионов евро.
Сёмин: Хвича стоит того, чтобы за него заплатили 100 млн евро
Больший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин высказался о возможной продаже итальянским "Наполи" грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Наполи"