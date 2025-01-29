"Решение расстаться с Черчесовым полностью правильное, однако ответственность должны нести те, кто его приглашал. Черчесов слабый тренер, который ничего не дал сборной Казахстана", - приводит слова Каирова "Евро-Футбол.Ру".
27 января Казахстанская федерация футбола объявила о том, что главный тренер Станислав Черчесов вместе со своим тренерским штабом покидает сборную Казахстана. Российский специалист возглавлял национальную команду с 3 июня 2024 года, и под его руководством казахи в 6 матчах Лиги наций набрали лишь одно очко, не забили ни одного гола и всего пропустили 15 мячей.
Казахстанский журналист: Черчесов - слабый тренер. Полностью правильно, что с ним расстались
Казахстанский журналист Ербол Каиров поделился своим мнением об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана российского специалиста Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола