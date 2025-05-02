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Хайкин может быть вызван в сборную России на июньские матчи

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подтвердил, что голкипер норвежского "Буде-Глимта" Никита Хайкин может быть вызван на июньские матчи.
Фото: ФК "Буде-Глимт"
"Безусловно, он будет рассматриваться", - ответил Кафанов "Спорт-Экспрессу".

Хайкин в составе "Буде-Глимта" дошел до полуфинала Лиги Европы. Это лучшее достижение норвежского клуба в своей истории.

Сборная России в июне планирует провести два товарищеских матча против команд Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

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