"Меня больше не интересует никакая работа в футбольном клубе. Я мог бы помогать академиям и молодёжи, мог бы предоставлять возможность играть в футбол людям из неблагополучных семей, если бы появилась инициатива, способная что-то изменить в этом направлении. Но если мы говорим о роли владельца, президента или руководителя футбольного клуба, я с этим покончил", — приводит слова Абрамовича RMC Sport [цитата по "Чемпионату"].
Российский предприниматель Роман Абрамович в 2003 году стал владельцем английского футбольного клуба "Челси", который базируется в Лондоне. Решение о продаже клуба он принял в 2022 году.
За это время "Челси" становился чемпионом Англии (5 раз), обладателем Кубка Англии (5 раз), Кубка Лиги (3 раза), Суперкубка Англии (2 раза), победителем Лиги чемпионов (2 раза) и Лиги Европы (2 раза), обладателем Суперкубка УЕФА (1 раз), а также победителем клубного чемпионата мира (1 раз).
Роман Абрамович заявил, что больше не хочет быть владельцем или президентом футбольного клуба
Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович рассказал о своем желании быть владельцем или президентом футбольного клуба.
Фото: Getty Images