"И Гоцук, и Тихий сыграли много матчей в РПЛ. Понятно, что опытные игроки. На последний матч против "Бодрума" Гоцук капитаном вышел. Гоцук и в сезоне будет капитаном", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Этим летом российский тренер Сергей Юран стал главным тренером турецкого "Серик Беледиеспора".
Также летом к команде присоединился российский защитник Кирилл Гоцук - футболист заключил контракт с клубом до конца июня 2027 года. В прошлом сезоне защитник провел за "Пари НН" во всех турнирах 31 матч и отметился 2 забитыми мячами. Ранее Гоцук выступал за липецкий "Металлург", курский "Авангард", ярославский "Шинник" и самарские "Крылья Советов".
Гоцук стал капитаном турецкого "Серик Беледиеспор"
Главный тренер "Серик Беледиеспор" рассказал о роли Кирилла Гоцука в команде.
Фото: ФК "Пари НН"