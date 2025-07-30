"У Антона Миранчука есть опция выкупа, о которой знаю клубы из Турции и России. Игрок ведет переговоры с командами из этих стран", - приводит слова Константина "СЭ".
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца июня 2026 года. Всего россиянин провел за швейцарскую команду во всех турнирах 25 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Его рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России интересен нескольким российским клубам.
В "Сьоне" заявили, что в контракте Антона Миранчука есть опция выкупа
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном уходе Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"