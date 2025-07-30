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В "Сьоне" заявили, что в контракте Антона Миранчука есть опция выкупа

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном уходе Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"У Антона Миранчука есть опция выкупа, о которой знаю клубы из Турции и России. Игрок ведет переговоры с командами из этих стран", - приводит слова Константина "СЭ".

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца июня 2026 года. Всего россиянин провел за швейцарскую команду во всех турнирах 25 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Его рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России интересен нескольким российским клубам.

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