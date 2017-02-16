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Президент Уругвая надеется, что в финале ЧМ-2018 его сборная встретится с россиянами
Президент Уругвая Табаре Васкес надеется, что в финале чемпионата мира 2018 года сыграют сборные России и Уругвая.
"В следующем году здесь пройдет чемпионат мира по футболу, и я надеюсь, что в финале будут играть Россия и Уругвай", - цитирует Васкеса ТАСС.
В ответ президент России Владимир Путин напомнил, что Уругвай был первым чемпионом мира по футболу. "Уругвай - небольшая страна, но она была первым чемпионом мира. Не знаю, в чем секрет, может быть, в качестве уругвайского мяса и молока, которыми кормят ваших футболистов", - сказал российский лидер.
"В следующем году здесь пройдет чемпионат мира по футболу, и я надеюсь, что в финале будут играть Россия и Уругвай", - цитирует Васкеса ТАСС.
В ответ президент России Владимир Путин напомнил, что Уругвай был первым чемпионом мира по футболу. "Уругвай - небольшая страна, но она была первым чемпионом мира. Не знаю, в чем секрет, может быть, в качестве уругвайского мяса и молока, которыми кормят ваших футболистов", - сказал российский лидер.
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