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14:27
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Сборная России U17 сыграла вничью с Норвегией в матче Элитного раунда ЧЕ-2017
Сборная России U17 свела вничью матч со сверстниками из Норвегии в матче Элитного раунда чемпионата Европы-2017 U17.
Молодежный чемпионат Европы-2017
Группа 2
Россия U17 - Норвегия U17 2:2
Голы: Хове, 36, Эвьен, 62, Мартынов, 64, Челидзе, 80+1
Россия U17: Шитов, Москвичев, Заварухин, Мартынов, Классен, Умяров, Колесниченко, Карапузов (Янов, 73), Пруцев (Челидзе, 55), Лопатин, Емельянов
Норвегия U17: Кристиансен, Риместад, Сандберг, Воган, Кальсос, Рослер, Хове, Угланн, Ларсен, Ботхейм, Эвьен (Стеневик, 71)
Предупреждения: Стеневик, 71, Ларсен, 80
Молодежный чемпионат Европы-2017
Группа 2
Россия U17 - Норвегия U17 2:2
Голы: Хове, 36, Эвьен, 62, Мартынов, 64, Челидзе, 80+1
Россия U17: Шитов, Москвичев, Заварухин, Мартынов, Классен, Умяров, Колесниченко, Карапузов (Янов, 73), Пруцев (Челидзе, 55), Лопатин, Емельянов
Норвегия U17: Кристиансен, Риместад, Сандберг, Воган, Кальсос, Рослер, Хове, Угланн, Ларсен, Ботхейм, Эвьен (Стеневик, 71)
Предупреждения: Стеневик, 71, Ларсен, 80
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