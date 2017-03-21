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Сборная России U17 сыграла вничью с Норвегией в матче Элитного раунда ЧЕ-2017

Сборная России U17 свела вничью матч со сверстниками из Норвегии в матче Элитного раунда чемпионата Европы-2017 U17.

Молодежный чемпионат Европы-2017

Группа 2

Россия U17 - Норвегия U17 2:2

Голы: Хове, 36, Эвьен, 62, Мартынов, 64, Челидзе, 80+1

Россия U17: Шитов, Москвичев, Заварухин, Мартынов, Классен, Умяров, Колесниченко, Карапузов (Янов, 73), Пруцев (Челидзе, 55), Лопатин, Емельянов

Норвегия U17: Кристиансен, Риместад, Сандберг, Воган, Кальсос, Рослер, Хове, Угланн, Ларсен, Ботхейм, Эвьен (Стеневик, 71)

Предупреждения: Стеневик, 71, Ларсен, 80
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 18:22
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2
(0)
№2 Написал: Виталий Лодовский (Сегодня, 20:02) #
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  •  (2)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 18:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
С 0-2 спаслись, Молодцы!
Регистрация: 26.12.2008
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