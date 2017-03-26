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Никита Симонян совершит символический первый удар на стадионе "Фишт"
Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что первый вице-президент РФС Никита Симонян нанесет символический первый удар на стадионе "Фишт" в Сочи. Также в церемонии открытия арены после реконструкции примет участие Кубанский казачий хор.
Сочинская арена будет открыта после реконструкции к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года как футбольный стадион 28 марта. В этот день на стадионе пройдет товарищеский матч сборных России и Бельгии.
"Перед началом матча сборных России и Бельгии пройдет небольшая церемония открытия. В ней будет задействован Кубанский казачий хор, который исполнит национальные гимны команд. Первый удар по мячу на "Фиште", как на футбольной арене, нанесет прославленный ветеран советского футбола Никита Симонян. А после матча состоится небольшой концерт казачьего хора", – цитирует "Р-Спорт" Долуду.
Сочинская арена будет открыта после реконструкции к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года как футбольный стадион 28 марта. В этот день на стадионе пройдет товарищеский матч сборных России и Бельгии.
"Перед началом матча сборных России и Бельгии пройдет небольшая церемония открытия. В ней будет задействован Кубанский казачий хор, который исполнит национальные гимны команд. Первый удар по мячу на "Фиште", как на футбольной арене, нанесет прославленный ветеран советского футбола Никита Симонян. А после матча состоится небольшой концерт казачьего хора", – цитирует "Р-Спорт" Долуду.
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