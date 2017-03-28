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Андрей Канчельскис: если бы не чемпионат мира, в России не вспомнили бы о футболе

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре российской сборной и о проблемах в отечественном футболе.

"У меня интерес к нашей сборной не пропал, всё-таки я играл за сборную и всегда за неё переживаю. Но я могу понять людей, у которых этого интереса к нашей команде нет. Как вернуть? Рецепт один – победы и голы. Все хотят красивой игры, но не всегда получается её показывать. Сейчас сборная России играет плохо. С Кот-д’Ивуаром мы не создали ни одного момента. С Бельгией будет полегче – они сами играют и другим дают.

Нам нужно возвращать тот футбол, который был в СССР. Советская сборная выигрывала чемпионат Европы, Олимпиады, и чемпионат был очень достойным. Как? Во-первых, нужно избавиться от дилетантов. Приглашать футбольных людей, как это сделал Франц Беккенбауэр в Германии. Нужно, чтобы в структурах было 80 процентов профессионалов. Во-вторых, нужно открывать интернаты, как было в советское время. Нынешние академии — это всё же не то. Здесь больше пафоса, чем пользы.

Такое чувство, что мы вспомнили о футболе, потому что в нашей стране пройдёт чемпионат мира. Стали строиться стадионы, улучшаться инфраструктура. Если бы не чемпионат мира, ничего этого не было бы", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат.сом".
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 16:33
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(1)
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:52) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Академия
надеюсь после ЧМ сделаются выводы и погонят поганой метлой всех дармоедов и псевдоспециалистов с их лимитами, и зажравшимися футболистами.

..как и после олимпиады...мы строили-строили....а зачем?...и кому?
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 16:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Правильно многое говорит, только пройдет ЧМ и вернется все на круги своя..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Академия (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (1)

надеюсь после ЧМ сделаются выводы и погонят поганой метлой всех дармоедов и псевдоспециалистов с их лимитами, и зажравшимися футболистами.
Регистрация: 20.06.2016
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