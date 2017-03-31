Два стадиона в Ярославле будут реконструированы к ЧМ-2018

Стадионы "Шинник" и "Славнефть" в Ярославле будут реконструированы к чемпионату мира 2018 года, сообщила пресс-служба"Проектная документация по "Шиннику" и "Славнефти" готова. В феврале все заявки отправлены в Министерство спорта РФ. Предполагаемый срок завершения работ на данных площадках - май 2018 года", - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.Как уточнил директор МАУ "Дирекция спортивных сооружений" Александр Черепанин, стоимость реконструкции стадиона "Шинник" составит 103 млн рублей, а стадиона "Славнефть" - 188 млн рублей. На обеих аренах обновят газоны, заменят коммуникации. На стадионе "Славнефть" будет построено помещение для персонала, оборудован пресс-центр. Реконструкция объектов начнется в мае 2017 года, в период проведения работ стадионы будут закрыты, матчи футбольного клуба "Шинник" будут проходить на запасном поле.