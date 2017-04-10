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В Домодедово таможенниками изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ФИФА

В аэропорту Домодедово таможенниками была изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В результате досмотра выявлена партия товаров, а именно предметы сувенирной продукции, представляющие собой магниты и флаги, в общем количестве 10 100 единиц. Установлено, что на всех товарах нанесены различные товарные знаки, права на которые принадлежат ФИФА: RUSSIA 2018, WORLD CUP 2018, в том числе изобразительный товарный знак", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что груз прибыл в Москву из Гонконга в адрес физического лица, задекларированный на таможенном посту гражданином России по письменному заявлению. В качестве наименования товара в заявлении была указана "сувенирная продукция".

"По выявленному факту таможней проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение о привлечении лица к установленной законом ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности ФИФА", — добавляет пресс-служба ФТС.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:18
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