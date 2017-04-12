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Антон Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций

Российский олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин в своем инстаграме сообщил, что подарит форварду сборной России Артему Дзюбе пару лыж, если тот забьет пять голов на КК-2017.

"Тема, я знаю, что на самом деле ты хочешь стать биатлонистом, а не футболистом. Поэтому, если забьешь пять мячей на Кубке конфедераций, я подарю тебе свою лучшую пару лыж", - заявил Шипулин в видеобращении.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 00:31
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 00:45) #
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какие пять голов?один мяч это потолок,а лучше пусть Федя Смолов играет,у него глаза горят на поле,а Дзюба превратился в симулянта.
Регистрация: 22.10.2016
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