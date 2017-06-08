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Станислав Черчесов: нужно гордиться и дорожить нашей командой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности своих подопечных к домашнему товарищескому матчу с командой Чили. Встреча состоится 9 июня в Москве.

"Благодаря специальным датчикам у нас есть полная информация по последнему матчу с Венгрией. Состояние команды удовлетворительное. Убеждён, что матч с Чили будет уровнем выше. Сегодняшняя тренировка покажет, кто лучше готов.

Комбаров полностью здоров, мы просто не стали рисковать и выпускать его в матче с венграми. Скажу ещё раз: сегодня мы определим, кто насколько готов. Хочу сказать, что у нас нет основных игроков на турнире: есть 20 полевых и три вратаря. На больших турнирах только 11 игроков никогда не выступают, всегда больше. Поэтому наша задача — подготовить всех футболистов в равной степени.

Могу сказать, что у нас будет день отдыха после Чили. Всё-таки ребята давно не видели семьи, должны отдохнуть. Затем два или три дня побудем здесь, в "Балчуге". Потом переезжаем в гостинцу Lotte, в которой обязаны жить по регламенту. 15 июня отправляемся в Петербург. Мы не мыслим категориями турнира, исходим из ближайшего матча. Карточки и травмы всегда заставляют что-то менять.

Сборная Чили находится на четвёртом месте в рейтинге ФИФА? А на каком месте бельгийцы, не знаете? Мы не можем так оценивать соперников, и бельгийцы, и чилийцы — очень хорошие команды. Мы специально выбираем соперников, чтобы они были разными. Я вообще не слишком хочу говорить про соперников — всё-таки, нужно нашей командой гордиться и дорожить. Пока этот спарринг не так важен с точки зрения турнира, но надеемся, что будет важен", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 16:15
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№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:35) #
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Гордится и дорожить потому что тренер Черчесов! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Гордятся достижениями и победами, а не зарплатой. Что сделала нынешняя сборная, что бы ей гордиться?
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: ачуда (Сегодня, 16:25) #
  • +1
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Гордиться нечем пока только минусы от личных встреч сборной с сильными соперниками. ЧЕ это похороны.
Регистрация: 1.02.2017
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