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Главный тренер сборной Чили: каждый футболист сборной России силен индивидуально
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассказал о состоянии своих игроков накануне товарищеского матча с командой России (9 июня).
"Я доволен тем, в какой форме находится команда, всеми футболистами. Большинству игроков пришлось тяжело из-за количества матчей в чемпионатах и травм, но мы смогли дать им несколько дней отдыха. Тренироваться начали по плану, и у нас ещё есть время на подготовку. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться и мы сохраним физическую форму и настрой.
Что касается Клаудио Браво, у него была сложная травма, которую он получил в Англии, но восстановление проходит хорошо. Мы всегда на связи с медиками. Если всё будет нормально, то мы сможем его увидеть.
Алексис Санчес прилетел только сегодня, я с ним ещё не говорил. Он будет на тренировке – пообщаемся. Для него это тоже был тяжёлый чемпионат без отдыха, а игра с Россией уже завтра. Посмотрим, что будет. Санчес показал большой палец на вопрос, сыграет ли он против России? Не успел его увидеть даже во время полдника. Футболисты сборной Чили всегда хотят играть, я тоже этого хочу. Но буду максимально рациональным, чтобы принять правильное решение, когда и сколько он будет играть.
Результат важен всегда, вне зависимости от статуса матча. Все тренеры оценивают себя через призму счёта. Тем более это и подготовка к Кубку конфедераций, так как Россия тоже участник этого турнира. Она захочет доказать, что может играть с лучшими сборными мира.
Сборную России разбирали, тем более что она играла совсем недавно. Это сильная команда, которая отличается мощью и физическими данными, где каждый футболист силён индивидуально. Не хотим никого выделять, но для себя знаем, на кого из игроков стоит обратить внимание.
Ситуация с Меной? Вчера во время разговора с ним мы обсуждали сложную тему. В СМИ появилась информация, что он ездил с превышением скорости в состоянии алкогольного опьянения. Мы поговорили, футболист признал свою ошибку. Конфликт улажен", - цитирует тренера "Чемпионат.сом".
"Я доволен тем, в какой форме находится команда, всеми футболистами. Большинству игроков пришлось тяжело из-за количества матчей в чемпионатах и травм, но мы смогли дать им несколько дней отдыха. Тренироваться начали по плану, и у нас ещё есть время на подготовку. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться и мы сохраним физическую форму и настрой.
Что касается Клаудио Браво, у него была сложная травма, которую он получил в Англии, но восстановление проходит хорошо. Мы всегда на связи с медиками. Если всё будет нормально, то мы сможем его увидеть.
Алексис Санчес прилетел только сегодня, я с ним ещё не говорил. Он будет на тренировке – пообщаемся. Для него это тоже был тяжёлый чемпионат без отдыха, а игра с Россией уже завтра. Посмотрим, что будет. Санчес показал большой палец на вопрос, сыграет ли он против России? Не успел его увидеть даже во время полдника. Футболисты сборной Чили всегда хотят играть, я тоже этого хочу. Но буду максимально рациональным, чтобы принять правильное решение, когда и сколько он будет играть.
Результат важен всегда, вне зависимости от статуса матча. Все тренеры оценивают себя через призму счёта. Тем более это и подготовка к Кубку конфедераций, так как Россия тоже участник этого турнира. Она захочет доказать, что может играть с лучшими сборными мира.
Сборную России разбирали, тем более что она играла совсем недавно. Это сильная команда, которая отличается мощью и физическими данными, где каждый футболист силён индивидуально. Не хотим никого выделять, но для себя знаем, на кого из игроков стоит обратить внимание.
Ситуация с Меной? Вчера во время разговора с ним мы обсуждали сложную тему. В СМИ появилась информация, что он ездил с превышением скорости в состоянии алкогольного опьянения. Мы поговорили, футболист признал свою ошибку. Конфликт улажен", - цитирует тренера "Чемпионат.сом".
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