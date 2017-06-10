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19:28
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Андрей Шевченко: игра с Финляндией - главная для сборной Украины, работа велась под неё
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Финляндией (11 июня).
"У нас главная игра — против Финляндии. Непосредственно работа велась под эту игру, и у нас было достаточно времени. Единственное, что в конце сезона игроки подустали немного, поэтому главное заключалось в том, чтобы сбалансировать тренировочный процесс. Тем игрокам, которым нужна была нагрузка, мы её дали, а кому нужно было отдохнуть — дали отдохнуть. Весь процесс мы построили на подготовке к матчу в Финляндии. Осталось два дня, и уже в игре мы посмотрим, получилось у нас или нет.
К концу сезона у нас нехватка игроков на определённых позициях. У Кравца травма, а некоторые футболисты приехали, не имея игровой практики. Все эти проблемы мы должны решить. Чаша весов начинает склоняться в ту сторону, что команда должна давать результат. Нас ждёт тяжелейшая игра, и устроит команду только выигрыш. Ребята это знают и настраиваются, поэтому будем ждать от них положительного результата и хорошей игры", — цитирует Шевченко footballua.tv.
"У нас главная игра — против Финляндии. Непосредственно работа велась под эту игру, и у нас было достаточно времени. Единственное, что в конце сезона игроки подустали немного, поэтому главное заключалось в том, чтобы сбалансировать тренировочный процесс. Тем игрокам, которым нужна была нагрузка, мы её дали, а кому нужно было отдохнуть — дали отдохнуть. Весь процесс мы построили на подготовке к матчу в Финляндии. Осталось два дня, и уже в игре мы посмотрим, получилось у нас или нет.
К концу сезона у нас нехватка игроков на определённых позициях. У Кравца травма, а некоторые футболисты приехали, не имея игровой практики. Все эти проблемы мы должны решить. Чаша весов начинает склоняться в ту сторону, что команда должна давать результат. Нас ждёт тяжелейшая игра, и устроит команду только выигрыш. Ребята это знают и настраиваются, поэтому будем ждать от них положительного результата и хорошей игры", — цитирует Шевченко footballua.tv.
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