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Алексей Сорокин: безопасность на КК-2017 будет организована на самом высоком уровне

Безопасность на Кубке конфедераций будет организована ответственными ведомствами на самом высоком уровне, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Принимаются исчерпывающие меры по организации безопасности всеми ведомствами и структурами. У нас есть уверенность, что безопасность будет на самом высоком уровне. Все меры регламентированы и все ответственные ведомства знают, что им делать. У нас есть возможность не допускать на футбольные матчи лица, которые совершали правонарушения, также налажен информационный контакт с западными коллегами и есть возможность обмениваться списками таких людей", - цитирует Сорокина ТАСС.
Вчера, 23:05
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