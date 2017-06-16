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Дмитрий Медведев пригласил белорусскую делегацию на открытие КК-2017
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил белорусскую делегацию во главе с премьером Андреем Кобяковым посетить матч-открытие Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге между сборными России и Новой Зеландии, который пройдет 17 июня.
"Я приглашаю наших белорусских друзей, если есть время, поболеть за сборную РФ. Посмотрим, как сыграет российская сборная.
Мы тщательно готовились к этому международному событию. Организаторы приложили все усилия, чтобы сделать его максимально интересным, а обстановка была комфортной", - цитирует Медведева ТАСС.
"Я приглашаю наших белорусских друзей, если есть время, поболеть за сборную РФ. Посмотрим, как сыграет российская сборная.
Мы тщательно готовились к этому международному событию. Организаторы приложили все усилия, чтобы сделать его максимально интересным, а обстановка была комфортной", - цитирует Медведева ТАСС.
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