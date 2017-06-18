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Роман Широков: скованность у сборной была - не каждый день играют на глазах у Путина

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург" и завершилась со счётом 2:0.

"Мы, безусловно, добавим, потому что скованность была. Всё-таки не каждый день приходится играть на глазах у президента. Поправим маленькие ошибочки и с португальцами покажем более качественный футбол", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков
Сегодня, 11:17
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