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Около 170 болельщиков из Германии приедут в Сочи на первый матч Кубка конфедераций

Около 170 немецких болельщиков приедут в Сочи на матч Кубка конфедераций Германия - Австралия, сообщает ТАСС.

Сборная Германии стартует на турнире матчем против команды Австралии в понедельник, начало - 18:00 мск.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 20:21
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№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:00) #
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online

В Казани вообще не умеют болеть... Хоть бы вувузелы раздали,а то звук каждого удара по мячу было слышно..
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: петя365 (Сегодня, 20:50) #
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online

Цитата: tfu
Слишком мало болельщиков...

Да ты что ?
Я думал не больше пяти лоботрясов найдётся в Германии
Тут - или они по делам в Россию заехали, или по пути на пляж заглянут - ненадолго и бесплатно )))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Слишком мало болельщиков...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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