На Кубке конфедераций - 2017 впервые в истории сыграли три представителя одного континента

Кубок конфедераций 2017 года стал первым в истории проведения данного турнира, на котором сыграли три представителя одного континента.Достижение было установлено в тот момент, когда сборная Германия вышла на поле стадиона «Фишт» в Сочи в матче против австралийцев.Как итог, на турнире принимают участие сразу три представителя Европы — Россия, являющаяся хозяйкой турнира, Португалия — действующий чемпион Европы, и Германия — действующий чемпион мира.