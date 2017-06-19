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На Кубке конфедераций - 2017 впервые в истории сыграли три представителя одного континента

Кубок конфедераций 2017 года стал первым в истории проведения данного турнира, на котором сыграли три представителя одного континента.

Достижение было установлено в тот момент, когда сборная Германия вышла на поле стадиона «Фишт» в Сочи в матче против австралийцев.

Как итог, на турнире принимают участие сразу три представителя Европы — Россия, являющаяся хозяйкой турнира, Португалия — действующий чемпион Европы, и Германия — действующий чемпион мира.

"Газета.ру"
Сегодня, 21:25
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№2 Написал: петя365 (Сегодня, 21:32) #
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Как всегда - две команды по регламенту заслуженно, третья за свои же бабки в маске клоунов
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Новость высосана из пальца... уже давно участники турнира определены, Газета.ру только проснулась? Скоро до них дойдет, что впервые в истории международных турниров сборные океании составляют четверть участников
Регистрация: 16.03.2010
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