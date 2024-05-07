"Это не слова Дзюбы. Мне лично хотелось бы услышать самого игрока. Где сам Артем? К сожалению, он тормозит атаки, находясь в своей не лучшей форме. Надо самому прибавлять. Я отношусь к нему с огромной симпатией, но пока он проигрывает конкуренцию за место в основе. Надо прибавлять, Артем, я в тебя верю!", - цитирует Губерниева "СЭ".
Напомним, что сегодня, 7-го мая, агент Артема Дзюбы заявил, что игрока решили "списать со счетов в "Локомотиве" и поэтому не дают нападающему играть. Ранее сообщалось, что контракт игрока, действующий до конца текущего сезона, будет продлен в том случае, если форвард наберет 12 результативных действий. В 26-ти встречах Дзюба забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро. После 27-ми сыгранных туров московский "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 44 очка.
Губерниев - о Дзюбе: он тормозит атаки, находясь в своей не лучшей форме, надо прибавлять, Артем, я в тебя верю
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"