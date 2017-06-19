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Вениамин Кондратьев: первый матч Кубка конфедераций в Сочи прошел на высоком организационном уровне

Первый для Сочи матч в рамках Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии прошел на высоком организационном уровне, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сборная Германии одержала победу над командой Австралии со счетом 3:2 на стадионе "Фишт".

"Матч прошел на высоком организационном уровне, безопасность гостей находится на особом контроле. Мы делаем все возможное, чтобы безопасность в Сочи была стопроцентной, ведь матчи проходят в разгар курортного сезона. И сейчас все организовано так, чтобы и туристам, и болельщикам было комфортно", - цитирует Кондратьева ТАСС.
Сегодня, 22:25
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