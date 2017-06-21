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Виталий Мутко: ФИФА не имеет претензий по организации КК-2017

Международная федерация футбола не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура соревнований, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Первый тур прошел в очень хорошей атмосфере и никаких нареканий со стороны ФИФА не было. Обстановка доброжелательная, команды получают хорошую поддержку. Мы видим достаточно много гостей, много мексиканцев, есть и немецкие болельщики, и австралийцы, сейчас большая армия болельщиков чилийской сборной перемещается между городами: погуляв в Москве, они поехали в Казань. Турнир набирает ход.

Футбол очень интересный, были матчи очень высокого уровня, к которым можно отнести игру Португалия - Мексика. Очень хороший футбол показали чилийцы. Сборная Камеруна - молодая и интересная команда, в которой собраны быстрые и атлетичные футболисты, и я абсолютно уверен, что результаты матчей с ее участием будет непредсказуемыми.

Проходных игр ни у кого не будет. Первый тур получился, мы увидели яркий и интересный футбол. Надеюсь, что он понравился зрителям", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 07:02
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 08:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну всё, жопу прикрыл...
Регистрация: 24.09.2013
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