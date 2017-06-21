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Леонид Федун: второй тайм провели очень достойно, что внушает надежду
Глава совета директоров "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.
"Второй тайм понравился откровенно. Первый был провальный. Непонятно было с составом, на мой взгляд, тренер не совсем угадал. Но второй тайм провели очень достойно, что внушает надежду.
Джикии если чуть-чуть росточка хватило бы, он мог бы забить. Когда играет сборная России, не разделяю игроков на спартаковцев и неспартаковцев", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
"Второй тайм понравился откровенно. Первый был провальный. Непонятно было с составом, на мой взгляд, тренер не совсем угадал. Но второй тайм провели очень достойно, что внушает надежду.
Джикии если чуть-чуть росточка хватило бы, он мог бы забить. Когда играет сборная России, не разделяю игроков на спартаковцев и неспартаковцев", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
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