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Уго Броос: мы недовольны результатом матча с Австралией

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос подвел итоги матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 с командой Австралии (1:1).

"Мы показали хорошую игру. У нас было много моментов, но забили только один раз и пропустили с пенальти. Так что мы недовольны результатом. Нам немного не повезло. Самое главное дождаться результата матча Германии и Чили. В зависимости от его исхода мы можем потерять последние шансы перед игрой с Германией. Мы еще не побеждали на Кубке конфедераций и это может стать лучшей мотивацией в предстоящем в воскресенье матче с Германией", - цитирует тренера официальный сайт ФИФА.
Теги: Сборная Австралии Сборная Камеруна
Сегодня, 00:12
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