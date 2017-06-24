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Николай Писарев: думаю, сегодня будет 50 на 50

Бывший нападающий сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями накануне матча национальной команды с Мексикой.

"Думаю, сегодня будет 50 на 50. Ожидаю матч на "три результата". От нашей команды можно ожидать победы, выиграть в состоянии и мексиканцы, возможна и ничья", - цитирует Писарева "Спорт-Экспресс".
Теги: Писарев Сборная России
Сегодня, 16:19
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