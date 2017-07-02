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Руй Патрисиу: жаль, что не получилось сыграть в финале

Голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу прокомментировал победу своей команды над Мексикой (2:1) в матче за третье место на Кубке Конфедераций.

"Мы провели матч против сильного соперника. Жаль, что не получилось сыграть в финале, но было важно собраться на матч за третье место. Мы были подготовлены к игре без Роналду благодаря кропотливой работе, это не было большой проблемой для нас. Нам нужно было показать хорошую командную игру", - цитирует Патрисиу ТАСС.
Теги: Сборная Португалии Сборная Мексики
Сегодня, 22:36
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