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Руй Патрисиу: жаль, что не получилось сыграть в финале
Голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу прокомментировал победу своей команды над Мексикой (2:1) в матче за третье место на Кубке Конфедераций.
"Мы провели матч против сильного соперника. Жаль, что не получилось сыграть в финале, но было важно собраться на матч за третье место. Мы были подготовлены к игре без Роналду благодаря кропотливой работе, это не было большой проблемой для нас. Нам нужно было показать хорошую командную игру", - цитирует Патрисиу ТАСС.
"Мы провели матч против сильного соперника. Жаль, что не получилось сыграть в финале, но было важно собраться на матч за третье место. Мы были подготовлены к игре без Роналду благодаря кропотливой работе, это не было большой проблемой для нас. Нам нужно было показать хорошую командную игру", - цитирует Патрисиу ТАСС.
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