Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эран Захави, выбросивший капитанскую повязку на поле, отчислен из сборной Израиля

Израильская футбольная ассоциация приняла решение отчислить из национальной команды полузащитника Эрана Захави и лишить его капитанской повязки за его поведение в ответ на критику со стороны болельщиков, передает The Times of Israel.

В субботу во время домашнего матча седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира - 2018 сборная Израиля уступила команде Македонии со счетом 0:1 и практически лишилась шансов выступить на мировом первенстве в России. В течение матча болельщики израильской команды подвергали футболистов обструкции. 30-летний Захави отреагировал на выступления болельщиков, выбросив капитанскую повязку на футбольное поле.

"40 лет мы не можем выйти в финальную часть чемпионата мира. 40 лет без продвижения. Когда я услышал свист, то мое сердце взорвалось", - отметил Захави.

ТАСС
Теги: Сборная Израиля
Сегодня, 12:48
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:52) #
  • +3
  •  (3)

Капитан не имеет право так поступать. А сборной нужен хороший европейский тренер!
Регистрация: 27.07.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.