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Руслан Ротань: а что мог сделать Луческу со сборной Турции за три дня?

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

"Нельзя говорить, о том, что выиграли благодаря офсайду. Мы создали достаточно моментов, чтобы одержать победу. Не засчитай судья эти голы – думаю, воспользовались бы другими возможностями. Еще бы хотелось отметить атмосферу на стадионе. Харьков до такой степени соскучился по большому футболу, что оказал нам такую поддержку. Это ощущение касается не только сегодняшнего дня. Мы провели здесь четверо суток – и все было просто потрясающе.

Луческу? А что он мог сделать за каких-то три дня? Нужен как минимум год, чтобы можно было увидеть плоды работы", - цитирует футболиста "Террикон".
Теги: Ротань Луческу Сборная Украины Сборная Турции
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:30) #
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ну это само собой! да и вряд ли что то сделает!
Регистрация: 27.07.2016
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