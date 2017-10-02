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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
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Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (6)
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Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Владимир Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 на заседании Совета по спорту
Президент России Владимир Путин 3 октября обсудит ход подготовки к ЧМ-2018 на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля.
"Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении.
Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин. Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира 2018 года.
"Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении.
Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин. Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира 2018 года.
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