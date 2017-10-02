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Владимир Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 на заседании Совета по спорту

Президент России Владимир Путин 3 октября обсудит ход подготовки к ЧМ-2018 на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля.

"Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении.

Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин. Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира 2018 года.
Сегодня, 16:34
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