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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Реконструкция стадиона "Фишт" в Сочи к ЧМ-2018 составила около 4 миллиардов рублей
Реконструкция стадиона "Фишт" в Сочи к чемпионату мира 2018 года стоила около 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
"В рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", который проходит в Москве, [губернатор] Вениамин Кондратьев представил главе государства макет реконструированного стадиона "Фишт" в Сочи. Стоимость работ по реконструкции составила около 4 млрд рублей. Главный олимпийский стадион стал открытым, построено современное игровое футбольное поле, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тыс. мест", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
"В рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", который проходит в Москве, [губернатор] Вениамин Кондратьев представил главе государства макет реконструированного стадиона "Фишт" в Сочи. Стоимость работ по реконструкции составила около 4 млрд рублей. Главный олимпийский стадион стал открытым, построено современное игровое футбольное поле, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тыс. мест", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
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