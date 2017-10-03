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Реконструкция стадиона "Фишт" в Сочи к ЧМ-2018 составила около 4 миллиардов рублей

Реконструкция стадиона "Фишт" в Сочи к чемпионату мира 2018 года стоила около 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", который проходит в Москве, [губернатор] Вениамин Кондратьев представил главе государства макет реконструированного стадиона "Фишт" в Сочи. Стоимость работ по реконструкции составила около 4 млрд рублей. Главный олимпийский стадион стал открытым, построено современное игровое футбольное поле, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тыс. мест", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Сегодня, 19:30
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№1 Написал: кандид (Сегодня, 19:49) #
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Велика и богата страна руссов . От них не убудет !!!!! А между тем в Краснодаре отличный и БЕСПЛАТНЫЙ стадик ни кому не интересен .
Регистрация: 29.09.2016
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