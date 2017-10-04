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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЮАР и Сенегал переиграют отборочный матч чемпионата мира-2018 10 ноября
Матч отборочного раунда чемпионата мира 2018 года между сборными ЮАР и Сенегала, результат которого был аннулирован из-за влияния судьи на итог встречи, будет переигран 10 ноября в Полокване (ЮАР).
ФИФА в марте 2017 года пожизненно дисквалифицировала ганского судью той победной для ЮАР встречи 12 ноября 2016 года, Джозефа Лампти за "влияние на результат игры".
После четырех туров в отборочной группе D лидирует сборная Буркина-Фасо (четыре матча, 6 очков), далее следуют команды Кабо-Верде (четыре матча, 6 очков), Сенегала (три матча, 5 очков) и ЮАР (три матча, одно очко).
"Газета.ру"
ФИФА в марте 2017 года пожизненно дисквалифицировала ганского судью той победной для ЮАР встречи 12 ноября 2016 года, Джозефа Лампти за "влияние на результат игры".
После четырех туров в отборочной группе D лидирует сборная Буркина-Фасо (четыре матча, 6 очков), далее следуют команды Кабо-Верде (четыре матча, 6 очков), Сенегала (три матча, 5 очков) и ЮАР (три матча, одно очко).
"Газета.ру"
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