ЮАР и Сенегал переиграют отборочный матч чемпионата мира-2018 10 ноября

Матч отборочного раунда чемпионата мира 2018 года между сборными ЮАР и Сенегала, результат которого был аннулирован из-за влияния судьи на итог встречи, будет переигран 10 ноября в Полокване (ЮАР).ФИФА в марте 2017 года пожизненно дисквалифицировала ганского судью той победной для ЮАР встречи 12 ноября 2016 года, Джозефа Лампти за "влияние на результат игры".После четырех туров в отборочной группе D лидирует сборная Буркина-Фасо (четыре матча, 6 очков), далее следуют команды Кабо-Верде (четыре матча, 6 очков), Сенегала (три матча, 5 очков) и ЮАР (три матча, одно очко).