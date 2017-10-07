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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018
Представитель МВД Великобритании Марк Робертс заявил, что болельщики сборной Англии могут подвергнуться насилию во время ЧМ-2018.
"Российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018, несмотря на усилия властей по снижению насилия среди болельщиков. Любые массовые мероприятия английских болельщиков в общественных местах будут сопровождаться жесткой реакцией местных полицейских.
Английские болельщики будут арестованы и помещены в тюрьмы в случае участия в каких-либо беспорядках, подобных тем, что происходили на Евро-2016. С учетом событий в Марселе существует серьезный риск происшествий на ЧМ-2018. Вам достаточно открыть Youtube, чтобы узнать, что в России существует серьезная проблема с фанатскими группировками, известными экстремальным уровнем жестокости. Это одна из потенциальных угроз.
В России достаточно строгое отношение ко всему. Не стоит ожидать, что там кто-то будет адаптироваться к стилю работы полиции, который принят в Британии, чтобы толерантно относиться к некоторым вещам, включая оскорбительные кричалки и песни.
Если кто-то из английских болельщиков собирается ехать на ЧМ-2018 с целью организации каких-то беспорядков или участия в насилие, то я думаю, что он получит очень серьезный ответ на свои действия. К вам будут относиться очень строго, вряд ли кому-то из болельщиков захочется оказаться в российской тюрьме", - цитирует Робертса Sports.ru со ссылкой на The Telegraph.
"Российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018, несмотря на усилия властей по снижению насилия среди болельщиков. Любые массовые мероприятия английских болельщиков в общественных местах будут сопровождаться жесткой реакцией местных полицейских.
Английские болельщики будут арестованы и помещены в тюрьмы в случае участия в каких-либо беспорядках, подобных тем, что происходили на Евро-2016. С учетом событий в Марселе существует серьезный риск происшествий на ЧМ-2018. Вам достаточно открыть Youtube, чтобы узнать, что в России существует серьезная проблема с фанатскими группировками, известными экстремальным уровнем жестокости. Это одна из потенциальных угроз.
В России достаточно строгое отношение ко всему. Не стоит ожидать, что там кто-то будет адаптироваться к стилю работы полиции, который принят в Британии, чтобы толерантно относиться к некоторым вещам, включая оскорбительные кричалки и песни.
Если кто-то из английских болельщиков собирается ехать на ЧМ-2018 с целью организации каких-то беспорядков или участия в насилие, то я думаю, что он получит очень серьезный ответ на свои действия. К вам будут относиться очень строго, вряд ли кому-то из болельщиков захочется оказаться в российской тюрьме", - цитирует Робертса Sports.ru со ссылкой на The Telegraph.
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