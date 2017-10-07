Опрос:

Новости партнеров

Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018

Представитель МВД Великобритании Марк Робертс заявил, что болельщики сборной Англии могут подвергнуться насилию во время ЧМ-2018.

"Российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018, несмотря на усилия властей по снижению насилия среди болельщиков. Любые массовые мероприятия английских болельщиков в общественных местах будут сопровождаться жесткой реакцией местных полицейских.

Английские болельщики будут арестованы и помещены в тюрьмы в случае участия в каких-либо беспорядках, подобных тем, что происходили на Евро-2016. С учетом событий в Марселе существует серьезный риск происшествий на ЧМ-2018. Вам достаточно открыть Youtube, чтобы узнать, что в России существует серьезная проблема с фанатскими группировками, известными экстремальным уровнем жестокости. Это одна из потенциальных угроз.

В России достаточно строгое отношение ко всему. Не стоит ожидать, что там кто-то будет адаптироваться к стилю работы полиции, который принят в Британии, чтобы толерантно относиться к некоторым вещам, включая оскорбительные кричалки и песни.

Если кто-то из английских болельщиков собирается ехать на ЧМ-2018 с целью организации каких-то беспорядков или участия в насилие, то я думаю, что он получит очень серьезный ответ на свои действия. К вам будут относиться очень строго, вряд ли кому-то из болельщиков захочется оказаться в российской тюрьме", - цитирует Робертса Sports.ru со ссылкой на The Telegraph.
Сегодня, 06:05
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 06:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
прям как мантру повторяют


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 06:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
да ещё забыли сказать, что в тюрьма на шею англам будут вешать колодки с шипами...ну черти!
Регистрация: 26.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.