Артуро Видаль: хочу видеть Месси на чемпионате мира — 2018

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль признался, что хотел бы видеть нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира, который в 2018 году пройдет в России, сообщает Sport.es."На чемпионате мира всегда должны играть лучшие в мире, и я хочу, чтобы Месси был там, он лучший в мире. Сегодня все изменилось, сложная ситуация для всех, включая Аргентину", — сказал Видаль.Перед заключительным туром в южноамериканской квалификации чемпионата мира — 2018 аргентинцы занимают шестое место и рискуют не попасть в финальную часть турнира. Сборная Чили занимает третью позицию и тоже не гарантировала себе участия в мировом первенстве.