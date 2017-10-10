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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Артуро Видаль: хочу видеть Месси на чемпионате мира — 2018
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль признался, что хотел бы видеть нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира, который в 2018 году пройдет в России, сообщает Sport.es.
"На чемпионате мира всегда должны играть лучшие в мире, и я хочу, чтобы Месси был там, он лучший в мире. Сегодня все изменилось, сложная ситуация для всех, включая Аргентину", — сказал Видаль.
Перед заключительным туром в южноамериканской квалификации чемпионата мира — 2018 аргентинцы занимают шестое место и рискуют не попасть в финальную часть турнира. Сборная Чили занимает третью позицию и тоже не гарантировала себе участия в мировом первенстве.
"Газета.ру"
"На чемпионате мира всегда должны играть лучшие в мире, и я хочу, чтобы Месси был там, он лучший в мире. Сегодня все изменилось, сложная ситуация для всех, включая Аргентину", — сказал Видаль.
Перед заключительным туром в южноамериканской квалификации чемпионата мира — 2018 аргентинцы занимают шестое место и рискуют не попасть в финальную часть турнира. Сборная Чили занимает третью позицию и тоже не гарантировала себе участия в мировом первенстве.
"Газета.ру"
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