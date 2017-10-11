Да здравствует король! Месси вывел Аргентину на чемпионат мира

В Латинской Америке завершился отборочный турнир чемпионата мира 2018 года. Лионель Месси и аргентинская сборная приедут в Россию следующим летом. Аргентинский гений собственноручно вытащил билет на турнир, оформив хетт-трик. Rusfootball.info – о великолепном соло гения в ключевом матче отборочного этапа.Перед стартом квалификации мало кто сомневался, что Аргентина со своим звёздным составом отберётся на чемпионат мира в Россию. Тем не менее, аргентинцы явно решили попортить нервы своим болельщикам. Не отставали от футболистов и функционеры, сменившие по ходу квалификации двух тренеров. Чехарда на тренерском мостике явно нервировала и футболистов: появление нового рулевого сразу приводило к полной смене курса. В итоге в ходе квалификации за Аргентину сыграли более 40 футболистов!В итоге руководство Федерации футбола Аргентины остановилось на Хорхе Сампаоли. Ради работы с родной сборной он оставил клубный футбол и «Севилью». Естественно, что от Сампаоли, творившего настоящие чудеса с чилийцами, ждали только побед. На деле при Сампаоли аргентинцы заиграли если не хуже, чем раньше, то, как минимум, не лучше. К заключительному туру отбора они подошли, занимая шестую строчку в турнирной таблице. Но самое удивительное, что перед этим «альбиселесте» не смогла победить в четырёх матчах подряд! В эту удивительную серию вошло унизительное поражение от Боливии и болезненная ничья с Венесуэлой. В том матче аргентинцам даже пришлось отыгрываться, а помогли им в этом гости, поразившие собственные ворота.Сборная Аргентины с Месси, Игаином, Икарди, Дибалой и Ди Марией не могла забить в четырёх матчах. Автогол Венесуэлы так и остался единственным результативным действием подопечных Сампаоли. Матчем жизни и смерти для Аргентины должен был стать поединок 17-го тура с Перу. При подавляющем игровом преимуществе аргентинцы так и не сумели поразить ворота соперника, ставшего в своей штрафной стеной. А в концовке Аргентина едва не оказалась на грани катастрофы: на последних минутах уже перуанцы могли забить со штрафного.Тем не менее, стечение обстоятельств в виде удивительной победы Парагвая над Колумбией, добытой на последних секундах, оставило Аргентине все шансы на выход на чемпионат мира. В заключительном матче «альбиселесте» нужно было обыграть немотивированных эквадорцев. И вне зависимости от результатов других матчей Месси и компания получили бы путёвку в Россию.Перед игрой с Эквадором в Аргентине было довольно нервно. На фоне невзрачной игры национальной сборной болельщики изрядно волновались. К тому же, подопечным Сампаоли предстояло играть в высокогорном Кито, где они не побеждали уже более 15 лет.Начало матча заставило поклонников аргентинской сборной вновь вознести руки к небу в отчаянии. Уже на 2-й минуте хозяева открыли счёт. Неудачная игра Маскерано у своей штрафной привела к потере, а дальше уже эквадорцы мастерски использовали свой момент. Не у дел голкипера гостей оставил форвард со звучной фамилией Ромарио Ибарра.Оказавшись в роли догоняющих, аргентинцы и вовсе встали одной ногой на край пропасти. Теперь им нужно было забивать уже два мяча. И это при том, что, как уже говорилось выше, в четырёх играх до этого они поражали ворота соперников лишь однажды.Возможно, мы бы так и не увидели аргентинскую сборную в России, если бы у неё в соперниках была менее безбашенная сборная. Но эквадорцы уже полностью сосредоточились на подготовке к следующему отборочному циклу. Они уже сменили главного тренера, а с ним и изменился вектор развития. Теперь в сборную стали приглашать совсем молодых игроков. В желании им было не отказать, только вот полностью запереться на своей половине поля, как это сделали перуанцы, они явно не могли.Раззадоренные хозяева продолжили идти вперёд, словно им противостоял не вице-чемпион мира, а условная Венесуэла. И вскоре эквадорцы поплатились за это. Уже через десять минут нещадно критикуемый (и по делу) Ди Мария отпасовал в центр штрафной, где Месси без помех пробил по воротам. Для дубля гению Лео понадобилось ещё десять минут. Эквадорцы потеряли мяч на своей половине поля, Месси легко ушёл от нескольких оппонентов и неотразимо пробил в девятку. Забитые мячи словно придали сил капитану аргентинской сборной. Наконец, на лице у Месси появилась улыбка, из-за эквадорских облаков вышло солнце, подобное тому, которое изображено на флаге Аргентины.Эквадорцы в концовке тайма бросили в бой Энера Валенсию, который ещё недавно выступал в английской Премьер-Лиге. Упрекнуть хозяев в отсутствии желания было нельзя: футболисты сборной Эквадора шли вперёд большими силами, но класса им явно не хватало. Ставка на атлетический футбол не сработала: многочисленные навесы в штрафную Аргентины заканчивались ничем. Несколько ударов головой намного выше цели вряд ли можно было считать успехом.Второй тайм также проходил под диктовку Аргентины. Хозяева запомнились разве что опасным прострелом краснодарца Рамиреса, который успел прервать Отаменди. А вскоре Месси снял все вопросы, оформив хет-трик. Вновь вальяжная игра эквадорцев на своей половине поля привела к потере, а дальше гений сделал своё дело. Теперь уже Месси изящно перебросил мяч через высоченного голкипера сборной Эквадора.Оставшиеся полчаса превратились в формальность и смотр резерва. Сампаоли до финального свистка уже не садился, эквадорцы ради приличия жёстко шли в стыки и настырно пёрли вперёд, но в их действиях была видна обречённость. Такой вечер Месси и Аргентине уже не мог испортить никто.Пока аргентинцы наслаждались победой в Кито бывшие подопечные Хорхе Сампаоли переживали форменное унижение в Бразилии. Чили нужно было обязательно добывать очки, но Видаль и компания без шансов проиграли лучшей команде отбора, пропустив три безответных мяча. Даже этот результат в теории мог устроить чилийцев, но «Ла Роху» на шестую строчку в итоге отодвинули перуанцы.Сборная Перу, которая ещё несколько туров назад находилась ближе к беспросветным аутсайдерам, чем к Чили, буквально «на зубах» втащила себя в зону межконтинентальных стыковых матчей. Великолепная серия из шести матчей без поражений (3 победы, 3 ничьих) оставляет перуанцам отличные шансы на квалификацию. Теперь им предстоит добывать путёвку в Россию в двухматчевом противостоянии с Новой Зеландией.Помимо Аргентины в России на чемпионате мира сыграют Бразилия, Уругвай и Колумбия. Совсем скоро узнаем, присоединятся ли к ним перуанцы или нет. А чилийцам остаётся лишь с грустью вспоминать о том, как они играли при Сампаоли.