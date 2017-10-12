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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Спортивный юрист: должно последовать наказание за случившееся в матче Перу - Колумбия
Спортивный юрист Артём Пацев выразил мнение, что ФИФА должна наказать сборные Перу и Колумбии за случившееся в отборочном матче ЧМ-2018 (1:1).
"Наказание должно последовать. В кодексе ФИФА написано, что любое лицо, которое влияет на исход матча способом, противоречащим спортивной этике, должен быть наказан отменой результатом матча, штрафом минимум в 15000 франков или запретом на участие в любой деятельности, связанной с футболом. Если игрок или официальное лицо влияет на результат матча, согласно с параграфом 1, клуб или ассоциация, за которую играет футболист, может быть оштрафован. Также могут быть наложены санкции в виде отстранения от соревнований или съём очков. В случае Колумбии и Перу обязательно должно быть проведено расследование. Фалькао и прочих игроков будут опрашивать, будут узнавать, кто согласился. Вероятно, к обеим командам будут применены санкции", - цитирует Пацев"Чемпионат.сом".
"Наказание должно последовать. В кодексе ФИФА написано, что любое лицо, которое влияет на исход матча способом, противоречащим спортивной этике, должен быть наказан отменой результатом матча, штрафом минимум в 15000 франков или запретом на участие в любой деятельности, связанной с футболом. Если игрок или официальное лицо влияет на результат матча, согласно с параграфом 1, клуб или ассоциация, за которую играет футболист, может быть оштрафован. Также могут быть наложены санкции в виде отстранения от соревнований или съём очков. В случае Колумбии и Перу обязательно должно быть проведено расследование. Фалькао и прочих игроков будут опрашивать, будут узнавать, кто согласился. Вероятно, к обеим командам будут применены санкции", - цитирует Пацев"Чемпионат.сом".
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