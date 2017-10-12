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Спортивный юрист: должно последовать наказание за случившееся в матче Перу - Колумбия

Спортивный юрист Артём Пацев выразил мнение, что ФИФА должна наказать сборные Перу и Колумбии за случившееся в отборочном матче ЧМ-2018 (1:1).

"Наказание должно последовать. В кодексе ФИФА написано, что любое лицо, которое влияет на исход матча способом, противоречащим спортивной этике, должен быть наказан отменой результатом матча, штрафом минимум в 15000 франков или запретом на участие в любой деятельности, связанной с футболом. Если игрок или официальное лицо влияет на результат матча, согласно с параграфом 1, клуб или ассоциация, за которую играет футболист, может быть оштрафован. Также могут быть наложены санкции в виде отстранения от соревнований или съём очков. В случае Колумбии и Перу обязательно должно быть проведено расследование. Фалькао и прочих игроков будут опрашивать, будут узнавать, кто согласился. Вероятно, к обеим командам будут применены санкции", - цитирует Пацев"Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:33
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№5 Написал: Егор Шлоас (Сегодня, 19:19) #
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online

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Регистрация: 12.10.2017
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:50) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
Да пошли вы на ху.,грёбаные юристы. Превратили жизнь хрен знает во что. Просто так по ипплу теперь не вмажешь,обязательно юристы появятся

Вот поэтому не хочется ехать на ЧМ....по еплу не охота получить,за свои же деньги...
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да пошли вы на ху.,грёбаные юристы. Превратили жизнь хрен знает во что. Просто так по ипплу теперь не вмажешь,обязательно юристы появятся


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:38) #
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online

Бучу подняли чилийские журналисты? Не надо было отменять результат матча с Венесуэлой...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
снять обе команды и на их место сшп и украину smile


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
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