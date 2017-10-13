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Леонид Калошин: введение видеоповторов в РФПЛ возможно не раньше следующего сезона

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал, когда в чемпионате России может быть внедрена система видеоповторов.

– Существуют жесткие требования IFAB по этому поводу. Правами на реализацию данного эксперимента владеет IFAB. Каждая национальная ассоциация, которая хочет использовать VAR, должна подписать трехсторонний договор с ФИФА и IFAB. В соглашение говорится, что необходимо соблюдать определенные требования. Заниматься самодеятельностью мы не можем.

– И что нужно сделать, чтобы IFAB официально разрешил использовать VAR?

– Во-первых, надо выбрать хотя бы одного технологического провайдера, который на первый этап предоставит необходимое оборудование в соответствии с минимальными требованиями IFAB. Отмечу, что первый этап продлится до июля 2018 года. Далее необходимо согласовать различные параметры по внедрению этого эксперимента в России, в том числе временные рамки. Затем подписывается трехсторонний договор. После этого происходит формирование и утверждение бюджета.

Затем нужно заключить соглашения со всеми субъектами – между РФС и технологическим провайдером и так далее. Предполагается, что все это будет сделано в ноябре этого года. После этого начинается подготовка и тренировка арбитров и технологического персонала. Предполагается, что она будет проходить в течении трех месяцев.

Затем идет переход к режиму оффлайн. Отличается он от обычного тем, что ассистенты не имеют коммуникации с арбитрами встречи и не могут влиять на исход матча. Грубо говоря, это тренировка ассистентов в условиz?, близких к боевым. Использован он может быть в любом матче – официальном или нет.

Дальше уже возможен переход к стадии "лайф", то есть уже разрешение на использование видеоассистентов. Но это возможно не ранее, чем к началу следующего сезона.

– Однако "Краснодар" планирует испробовать систему уже 3 декабря в матче с "Ахматом". Как такое возможно?

– Еще раз повторю – официальное введение видеоповторов возможно не раньше начала следующего сезона. Единственное, что они могут сейчас сделать – продемонстрировать оборудование, которое «Краснодар» установит у себя на стадионе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар
Сегодня, 01:11
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