Леонид Калошин: введение видеоповторов в РФПЛ возможно не раньше следующего сезона

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал, когда в чемпионате России может быть внедрена система видеоповторов.– Существуют жесткие требования IFAB по этому поводу. Правами на реализацию данного эксперимента владеет IFAB. Каждая национальная ассоциация, которая хочет использовать VAR, должна подписать трехсторонний договор с ФИФА и IFAB. В соглашение говорится, что необходимо соблюдать определенные требования. Заниматься самодеятельностью мы не можем.– Во-первых, надо выбрать хотя бы одного технологического провайдера, который на первый этап предоставит необходимое оборудование в соответствии с минимальными требованиями IFAB. Отмечу, что первый этап продлится до июля 2018 года. Далее необходимо согласовать различные параметры по внедрению этого эксперимента в России, в том числе временные рамки. Затем подписывается трехсторонний договор. После этого происходит формирование и утверждение бюджета.Затем нужно заключить соглашения со всеми субъектами – между РФС и технологическим провайдером и так далее. Предполагается, что все это будет сделано в ноябре этого года. После этого начинается подготовка и тренировка арбитров и технологического персонала. Предполагается, что она будет проходить в течении трех месяцев.Затем идет переход к режиму оффлайн. Отличается он от обычного тем, что ассистенты не имеют коммуникации с арбитрами встречи и не могут влиять на исход матча. Грубо говоря, это тренировка ассистентов в условиz?, близких к боевым. Использован он может быть в любом матче – официальном или нет.Дальше уже возможен переход к стадии "лайф", то есть уже разрешение на использование видеоассистентов. Но это возможно не ранее, чем к началу следующего сезона.– Еще раз повторю – официальное введение видеоповторов возможно не раньше начала следующего сезона. Единственное, что они могут сейчас сделать – продемонстрировать оборудование, которое «Краснодар» установит у себя на стадионе.